В 9 сезоне 24 серии сериала «Друзья» Чарли и Джо расстаются, Рэйчел наконец-то рассказывает актеру о своей влюбленности в него и о том, что хочет чего-то большего. Моника и Майк соревнуются в игре в пинг-понг, а девушка не любит проигрывать.