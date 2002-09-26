В 9 сезоне 24 серии сериала «Друзья» Чарли и Джо расстаются, Рэйчел наконец-то рассказывает актеру о своей влюбленности в него и о том, что хочет чего-то большего. Моника и Майк соревнуются в игре в пинг-понг, а девушка не любит проигрывать.
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