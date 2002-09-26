В 9 сезоне 22 серии сериала «Друзья» разочарованные тем, что они не могут завести ребенка естественным путем, Моника и Чендлер рассматривают другие варианты. Что же они будут делать в такой сложной ситуации?
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