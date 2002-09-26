В 9 сезоне 14 серии сериала «Друзья» пытаясь воссоединить Рэйчел и Росса, Джо и Фиби устраивают им ужасное свидание вслепую. Хорошо иметь друзей, которые могут выручить в любой ситуации, но иногда они лезут не в свое дело.
Related video
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail