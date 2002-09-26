В 9 сезоне 14 серии сериала «Друзья» пытаясь воссоединить Рэйчел и Росса, Джо и Фиби устраивают им ужасное свидание вслепую. Хорошо иметь друзей, которые могут выручить в любой ситуации, но иногда они лезут не в свое дело.