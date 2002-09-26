В 9 сезоне 2 серии сериала «Друзья» кто-то оказывается в больнице, когда Джо пытается извиниться перед перепуганным Россом за то, что по ошибке попросил Рэйчел выйти за него замуж. Их дружба теперь на волоске, он не знает, что делать.
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