В 9 сезоне 2 серии сериала «Друзья» кто-то оказывается в больнице, когда Джо пытается извиниться перед перепуганным Россом за то, что по ошибке попросил Рэйчел выйти за него замуж. Их дружба теперь на волоске, он не знает, что делать.