В 9 сезоне 1 серии сериала «Друзья» среди друзей происходит настоящее недоразумение. Джо совсем случайно делает предложение уставшей Рэйчел, хотя это была авантюра Росса. Как же они будут разрешать такую сложную ситуацию?
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