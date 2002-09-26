В 9 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Джо разрабатывает необычный метод перевоплощения, чтобы произвести впечатление на знаменитого коллегу-актера. Тем временем Чендлер проходит стажировку в рекламном агентстве, которая идет не так гладко.
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