В 9 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Джо разрабатывает необычный метод перевоплощения, чтобы произвести впечатление на знаменитого коллегу-актера. Тем временем Чендлер проходит стажировку в рекламном агентстве, которая идет не так гладко.