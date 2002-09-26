В 9 сезоне 21 серии сериала «Друзья» Росс в агонии, потому что Чарли встречается с Джо. Тем временем Чендлер и Моника посещают клинику фертильности. Супруги все пытаются выяснить, почему они не могут зачать ребенка.
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