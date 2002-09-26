В 9 сезоне 4 серии сериала «Друзья» Фиби очень сильно влюблена в Майка и боится, что может его потерять. Это все сопровождается ужасной тревогой. Она чувствует себя еще хуже, когда Росс начинает ее поддерживать глупыми комментариями.