В 9 сезоне 4 серии сериала «Друзья» Фиби очень сильно влюблена в Майка и боится, что может его потерять. Это все сопровождается ужасной тревогой. Она чувствует себя еще хуже, когда Росс начинает ее поддерживать глупыми комментариями.
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