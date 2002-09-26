В 9 сезоне 17 серии сериала «Друзья» когда Чендлер в шутку публикует возмутительную биографию Росса на своем веб-сайте выпускников колледжа, Геллер отвечает ему тем же. Дружба между мужчинами все-таки на волоске.
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