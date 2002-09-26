В 9 сезоне 3 серии сериала «Друзья» Рэйчел ведет себя как одна из тревожных мамочек. Ей не хочется, чтобы с дочерью что-то случилось. Однако постоянные звонки педиатру вынуждают врача отвергнуть ее как пациентку.