В 9 сезоне 3 серии сериала «Друзья» Рэйчел ведет себя как одна из тревожных мамочек. Ей не хочется, чтобы с дочерью что-то случилось. Однако постоянные звонки педиатру вынуждают врача отвергнуть ее как пациентку.
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