В 9 сезоне 10 серии сериала «Друзья» из-за форс-мажора на работе Чендлер застрял, проводя Рождество в Талсе, штат Окла. Как же Моника собирается провести свой праздник без любимого? Не будет ли бойфренду одиноко?
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