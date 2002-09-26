В 9 сезоне 16 серии сериала «Друзья» неожиданно Фиби просит Майка переехать к ней. Но она продолжает бояться, что это прямая дорога к свадьбе. Девушке так не хочется никаких проблем со своим молодым человеком. Может, Фиби волнуется зря?