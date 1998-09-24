В 5 сезоне 9 серии сериала «Друзья» палеонтолог Росс теряет самообладание, когда кто-то ест его сэндвич на работе. Моника и Чендлер стараются не запускать себя и заниматься своим внешним видом. Фиби и Рэйчел берут урок литературы.