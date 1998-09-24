В 5 сезоне 24 серии сериала «Друзья» в Вегасе Моника и Чендлер мирятся и буквально тестируют судьбу. Они решают пожениться в то время, как одна пара действительно связывает себя узами брака. Что произошло в Вегасе — остается в Вегасе.
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