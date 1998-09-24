В 5 сезоне 6 серии сериала «Друзья» требования Эмили по поводу Рэйчел очень давят на растерянного Росса. Рэйчел и Моника сталкиваются с волосатым звероподобным мужчиной. Фиби получает меховую шубу, а она ведь против всего этого.