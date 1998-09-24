В 5 сезоне 1 серии сериала «Друзья» влюбленные Моника и Чендлер все еще не могут отлипнуть друг от друга. Росс и Рэйчел справляются с последствиями того, что он говорит имя бывшей вместо Эмили во время своих свадебных клятв.