В 5 сезоне 13 серии сериала «Друзья» Фиби натыкается на Фрэнка-старшего во время похорон своей бабушки. Долгожданная семейная встреча все-таки состоялась. Джо привязывается к сумке, очень похожей на чей-то кошелек.
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