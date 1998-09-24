В 5 сезоне 17 серии сериала «Друзья» новоиспеченные любовники Моника и Чендлер соревнуются с Фиби и Гэри в одной странной игре. Кто же из них все-таки самая горячая пара? Рэйчел делает неловкое движение во время собеседования.