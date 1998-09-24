В 5 сезоне 5 серии сериала «Друзья» влюбленные Моника и Чендлер планируют уехать на выходные. Росс должен сказать правду Рэйчел, чтобы спасти свой брак, он больше не может ее видеть. Кого же из двух девушек выберет палеонтолог?
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