В 5 сезоне 5 серии сериала «Друзья» влюбленные Моника и Чендлер планируют уехать на выходные. Росс должен сказать правду Рэйчел, чтобы спасти свой брак, он больше не может ее видеть. Кого же из двух девушек выберет палеонтолог?