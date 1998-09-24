В 5 сезоне 16 серии сериала «Друзья» Фиби натыкается на полицейский значок. Джо видит романтический сон, где присутствует Моника. Рэйчел помогает позитивно настроенному Россу передвинуть его новый диван, но это оказывается не так просто.