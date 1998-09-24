В 5 сезоне 22 серии сериала «Друзья» ищущий работу Джо соглашается на роль в независимом фильме, съемки которого будут проходить в пустыне за пределами Лас-Вегаса. Компашка подумывает навестить друга. Фиби сердится на меланхоличного Росса.
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