В 5 сезоне 3 серии сериала «Друзья» позитивно настроенная Фиби готовится к рождению детей. Тройняшки — это еще то испытание. Все друзья приходят ее поддержать. Моника и Чендлер впервые ссорятся за время их отношений.
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