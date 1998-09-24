В 5 сезоне 21 серии сериала «Друзья» дотошный Гэри предлагает Фиби переехать к нему. Но девушка считает, что это слишком ответственный шаг. Игра в догонялки продолжается часами. Рэйчел заводит очень дорогого домашнего питомца.