В 5 сезоне 21 серии сериала «Друзья» дотошный Гэри предлагает Фиби переехать к нему. Но девушка считает, что это слишком ответственный шаг. Игра в догонялки продолжается часами. Рэйчел заводит очень дорогого домашнего питомца.
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