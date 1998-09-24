В 5 сезоне 7 серии сериала «Друзья» морально разбитый Росс переезжает к ребятам на некоторое время. У Фиби все отлично с личной жизнью: у нее новый ухажер, работающий санитарным инспектором. Рэйчел играет с Дэнни, который ничего не замечает.