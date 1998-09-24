В 5 сезоне 2 серии сериала «Друзья» Рэйчел хочет сказать ничего не знающему Россу, что все еще любит его. Чендлер должен поцеловать Рэйчел и Фиби, чтобы скрыть поцелуй с Моникой. Фиби готовится к рождению малышей.