В 5 сезоне 2 серии сериала «Друзья» Рэйчел хочет сказать ничего не знающему Россу, что все еще любит его. Чендлер должен поцеловать Рэйчел и Фиби, чтобы скрыть поцелуй с Моникой. Фиби готовится к рождению малышей.
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