В 5 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Чендлер бесится из-за темы брака с Моникой. Подруга Джо бросает ему неоднозначные знаки, но, кажется, они только ухудшают ситуацию. Росс отталкивает своих новых соседей.
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