В 5 сезоне 4 серии сериала «Друзья» Фиби вовсю показывает, как она ненавидит PBS. Эмили говорит Россу, что они увидятся снова, только если тот перестанет общаться с Рэйчел. Мужчина в замешательстве, он не знает, как быть.
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