В 5 сезоне 14 серии сериала «Друзья» Геллер планирует снять квартиру того самого уродливого голого парня, напротив дома Моники. Фиби узнает о тайном романе Моники и Чендлера. Последние просят ее держать язык за зубами.
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