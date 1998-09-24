В 5 сезоне 23 серии сериала «Друзья» влюбленные Чендлер и Моника празднуют свою первую годовщину. Вся команда отправляется в Вегас навестить Джо на съемках. Чендлер узнает кое-что интересное об отношениях Моники и Ричарда.
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