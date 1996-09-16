В 3 сезоне 21 серии сериала «Друзья» палеонтолог Росс помогает раненой Рэйчел подготовиться к деловому ужину, но не говорит ей, что упускает шанс появиться на телевидении. Пит покупает Монике ресторан. Чендлер и Джо усыновляют цыпленка.