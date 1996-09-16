В 3 сезоне 20 серии сериала «Друзья» неискреннее «я перезвоню тебе» Чендлера вызывает осложнения у Рэйчел с ее боссом. Моника получает в наследство кукольный домик. Отношения между Джо и Кейт набирают новые обороты.
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