В 3 сезоне 5 серии сериала «Друзья» вся компашка снова встречается в квартире Моники и общается на насущные темы. Фиби пытается поближе узнать своего брата, с которым она даже не была знакома до этого момента. Джо строит какую-то непонятную вещь.