В 3 сезоне 17 серии сериала «Друзья» расстроенная Рэйчел организовывает лыжную поездку для всех друзей, кроме Росса. Он все равно приходит, когда оказывается, что в машине закончился бензин. Без него друзья бы совсем пропали.