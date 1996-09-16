В 3 сезоне 19 серии сериала «Друзья» Марк приглашает на свидание Рэйчел. Девушка уже вернула все вещи Россу, окончательно ставя точку в их отношениях. Монику по-прежнему не привлекает миллионер Пит. Джо раздражает его костюмер в пьесе.