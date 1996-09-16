В 3 сезоне 12 серии сериала «Друзья» поэт-романтик критикует Монику и использует для этого стихи. Росс ревнует Рэйчел к Марку. Джо пытается танцевать специально для прослушивания в одном бродвейском мюзикле.
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