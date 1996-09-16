В 3 сезоне 8 серии сериала «Друзья» почти безработный Джо рассказывает Чендлеру, что видел, как Дженис целует своего бывшего мужа. Подруги Рэйчел и Моника нянчатся с маленьким Беном. Фиби объясняет, почему так боится дантистов.