В 3 сезоне 10 серии сериала «Друзья» Рэйчел покидает их всеми любимую кафешку. Фиби возражает против среза рождественских елок. Палеонтолог Росс продает печенье для одного разведчика, которого он ранил. Моника подсаживается на всякие мятные штуки.
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