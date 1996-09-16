В 3 сезоне 13 серии сериала «Друзья» у нового кавалера Фиби есть одна странная привычка. Она не знает, как на нее реагировать. Моника снова встречается с Ричардом, и они соглашаются быть просто друзьями и иногда любовниками.
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