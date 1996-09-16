В 3 сезоне 22 серии сериала «Друзья» вся компашка идет на премьеру пьесы Джо. Рэйчел приглашает нового парня, чтобы заставить меланхолика Росса ревновать. Фиби ждет, когда она сможет починить свой телефон до истечения срока гарантии.
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