В 3 сезоне 16 серии сериала «Друзья» интрижка Росса с Хлоей ставит под угрозу его будущее с Рэйчел, которая узнает о проступке. А девушка ведь хотела снова вернуть отношения и уладить весь конфликт. Что же они будут делать?
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