В 3 сезоне 16 серии сериала «Друзья» интрижка Росса с Хлоей ставит под угрозу его будущее с Рэйчел, которая узнает о проступке. А девушка ведь хотела снова вернуть отношения и уладить весь конфликт. Что же они будут делать?