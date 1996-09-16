В 3 сезоне 25 серии сериала «Друзья» поиски отца приводят Фиби и ее друзей к пляжному домику. Вот-вот должна произойти судьбоносная встреча и некое воссоединение членов семьи. Рьйчел убеждает Бонни, что ей стоит кое-что изменить в своей жизни.