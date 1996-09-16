В 3 сезоне 15 серии сериала «Друзья» неожиданно Рэйчел и Росс решают взять перерыв в своих отношениях, но что это все значит? Дружелюбная Фиби встречается с дипломатом, которому требуется переводчик. Веселая жизнь друзей продолжается.
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