В 3 сезоне 1 серии сериала «Друзья» Дженис снова появляется в жизни Чендлера, но теперь она пытается показать себя с лучшей стороны. Ей очень хочется подружиться с Джо. Палеонтолог Росс делится сексуальными фантазиями со своей девушкой.
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