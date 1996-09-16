В 3 сезоне 7 серии сериала «Друзья» любопытная Моника заказывает кровать в магазине, принадлежащем бывшему мужу Дженис. Росс с трудом переживает ужин с раздражительным отцом Рэйчел. Джо преподает актерское мастерство в мыльной опере.
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