В 3 сезоне 4 серии сериала «Друзья» отчаявшийся в любви Чендлер все-таки решается на серьезные отношения с Дженис. Для него это ответственный шаг. Фиби предстает в роли агента Джо. Россу не нравится новая игрушка Бена. Что же он будет делать?