В 3 сезоне 18 серии сериала «Друзья» блондинка Фиби расстроена помолвкой брата с пожилой женщиной. Моника встречается с компьютерным магнатом. Чендлер хочет бросить курить в очередной раз, потому что друзьям не нравится эта привычка.