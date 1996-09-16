В 3 сезоне 18 серии сериала «Друзья» блондинка Фиби расстроена помолвкой брата с пожилой женщиной. Моника встречается с компьютерным магнатом. Чендлер хочет бросить курить в очередной раз, потому что друзьям не нравится эта привычка.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail