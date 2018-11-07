В 1 сезоне 14 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» временная петля возвращает несносного босса в 7 ноября. Чжин Сан пытается самостоятельно предотвратить кому Хен Чжон, потому что Ро Да больше не помнит о днях сурка и его изменениях.