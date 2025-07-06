«Игра престолов» переехала на Арракис: первые две серии «Этерны» эпичны донельзя, но идеальным российское фэнтези не назвать

Кому-то это кажется комплиментом, кому-то приговором, но факт остаётся фактом: новая «Этерна» действительно замахивается на место отечественной фэнтези-франшизы уровня Вестероса или Арракиса. Амбиции видны невооружённым глазом — от заставки до финальных титров, от нарядов до драконьих интриг. И на старте проект уверенно держит крепкую 7.5 на «Кинопоиске» — совсем неплохо для жанра, который в России все чаще остается на обочине.

Эпично? Несомненно!

Главная ставка — фактура. Мир Кэртианы насыщен кровавыми переворотами, борьбой династий и колдовской подоплёкой. Тут у нас всё, что положено хорошему дворянскому фэнтези: свергнутый наследник, хитрые религиозные фанатики, зловещая магия и, конечно, любовь, способная предотвратить апокалипсис. Точно по заветам Веры Камши — автора цикла «Отблески Этерны», чья вселенная и легла в основу сериала.

Первый очевидный плюс — картинка. Костюмы, оружие, пышные парики и панорамные пролёты на уровне больших стримингов. Видно, что бюджет потратили на совесть: дворцы блестят, мечи звенят, а массовка не выглядит школьным театром.

Но почему скучно?

Проблема в том, что за эффектной мишурой местами теряется душа. Подача сериала ну очень уж хаотична: персонажи, локации и флэшбеки сыплются горстями, не успевая остаться в голове. Эффект «галопом по Европам» — классическая болезнь экранизаций с богатым лором. Кто все эти люди и зачем они убивают друг друга? Ответ приходит не сразу — и не факт, что все зрители досидят до момента просветления.

Вторая беда — актёрская речь. Вот тебе суровый маршал с могучим мечом, но стоит ему открыть рот, и ты слышишь не гневного дворянина Талига, а обычного героя российского криминального сериала. Диалоги временами топорные, реплики односложные, нужной пафосной интонации не хватает. Особенно режет слух, если сравнивать с иностранными фэнтези — там герои буквально дышат эпохой.

«Игра престолов», но без крови и интима

Ну и да: «Этерна» слишком приличная. Там, где Джордж Мартин разбрасывался кишками, жутью и циничным юмором, российский сериал скромно делает вид, что и обычная интрига — это достаточно остро. Ни тебе по-настоящему страшных сцен, ни харизматичных антигероев, ни расчленёнки «для разрядки». Да и «тёмной» эротики нет — и для кого-то это точно уйдет в минус.

Но есть и свет в конце Излома

При всём этом ругать «Этерну» по-настоящему рука не поднимается. Авторы стараются. Видно, что любовь к первоисточнику искрится в каждой детали — от фехтовальных сцен до оркестрового саундтрека. Если сериал не скатится в бесконечный сумбур, а герои наконец обретут живые голоса и ясные мотивации, есть шанс вырасти в полноценную фэнтези-вселенную, к которой не стыдно будет прикрутить ещё пару сезонов.

Итог

«Этерна» — честная попытка сделать в России свое «богатое фэнтези». И да, пока местами это больше пародия, чем откровение, и в сравнение с «Игрой престолов» сериал проигрывает по харизме, мраку и накалу. Но если простить первые шероховатости и поверить в творцов — возможно, эта магия ещё сработает. А значит, наследникам богов есть ради чего махать мечами и шептать заговоры. В конце концов, Великий Излом ещё впереди.

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