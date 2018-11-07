В 1 сезоне 13 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» после гибели подчиненной Чжун Хо пытается подстроить свою смерть, чтобы спасти Ро Да. День заканчивается, и через некоторое время все коллеги собираются на похоронах маркетолога.
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