В 1 сезоне 13 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» после гибели подчиненной Чжун Хо пытается подстроить свою смерть, чтобы спасти Ро Да. День заканчивается, и через некоторое время все коллеги собираются на похоронах маркетолога.