В 1 сезоне 2 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» после разборки с начальником для ассистента Ли неожиданно наступает завтра, 8 ноября. Оскорбленный Чжин Сан решает подать в суд на подчиненную, а Чжун Хо предлагает Ро Да встречаться.
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