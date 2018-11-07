В 1 сезоне 2 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» после разборки с начальником для ассистента Ли неожиданно наступает завтра, 8 ноября. Оскорбленный Чжин Сан решает подать в суд на подчиненную, а Чжун Хо предлагает Ро Да встречаться.